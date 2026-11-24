O Nota Premiada Capixaba realiza, nesta quinta-feira (26), o 59º sorteio do programa, que vai contemplar 15 participantes das regiões Metropolitana, norte e sul do Espírito Santo, com prêmios de até R$ 25 mil.

Atenção para a mudança de horário: a partir deste mês, o sorteio será realizado às 14h, devido a ajustes na grade de programação da TVE Espírito Santo. A transmissão será ao vivo pela TVE, pela Espírito Santo FM e pelas redes sociais da emissora.

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Serão cinco ganhadores em cada região, com prêmios de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil. Nesta edição, concorrem os bilhetes gerados a partir das compras realizadas entre os dias 1º e 31 de outubro, com a inclusão do CPF na nota fiscal.

Além de premiar os consumidores, o Nota Premiada Capixaba também beneficia instituições sociais de todo o Estado. Cada participante, ao se cadastrar no programa, indica uma entidade para apoiar.

Quando é contemplado em um sorteio, a instituição escolhida recebe um prêmio adicional correspondente a 50% do valor conquistado pelo cidadão. Assim, um prêmio de R$ 25 mil, por exemplo, garante outros R$ 12,5 mil para a entidade indicada.

O programa conta com 200 instituições sociais participantes, que também recebem recursos por meio de um rateio mensal de R$ 170 mil, distribuído de acordo com o Índice de Engajamento Social. Entre os critérios considerados está a quantidade de cidadãos que escolheram apoiar cada instituição.

As entidades interessadas em participar podem se cadastrar pelo site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, onde também estão disponíveis as regras e orientações do programa.

Como participar

Quem ainda não participa do Nota Premiada Capixaba pode se cadastrar gratuitamente pelo site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br e escolher uma instituição social para apoiar. Depois, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal sempre que realizar compras no Espírito Santo.

A cada R$ 1,00 em compras com CPF na nota, o participante acumula um ponto. Ao completar 50 pontos, recebe automaticamente um bilhete para os sorteios mensais. Não é necessário guardar comprovantes nem cadastrar as notas fiscais, pois todo o processo é realizado pelo sistema.

O cadastro leva apenas alguns minutos e exige informações básicas, como nome completo, endereço e dados de contato. O programa já conta com mais de 177 mil cidadãos cadastrados.

Divulgação dos resultados

Os vencedores serão informados por meio do e-mail cadastrado no programa. Se necessário, a equipe do Nota Premiada Capixaba também entrará em contato por telefone para orientar sobre os procedimentos de resgate dos prêmios, que devem ser solicitados em até 90 dias.

A relação dos ganhadores e as demais informações sobre o sorteio estarão disponíveis no site oficial do programa.

59º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 26/11 (quinta-feira)

Novo horário: 14h

Transmissão: ao vivo pela TVE Espírito Santo, Espírito Santo FM e redes sociais da emissora.

Prêmios por região — Metropolitana, norte e sul