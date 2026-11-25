Notaer transporta pacientes após enchentes em Mimoso do Sul
Três moradores precisaram de transporte aéreo para dar continuidade aos tratamentos de hemodiálise e radioterapia.
As enchentes que atingiram Mimoso do Sul e distritos vizinhos, no Sul do Espírito Santo, comprometeram o acesso por vias terrestres e exigiram uma operação aérea para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de tratamentos de saúde.
Diante da situação, a Defesa Civil acionou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para realizar o transporte de três moradores da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Dois pacientes precisavam realizar sessões de hemodiálise, enquanto o terceiro necessitava dar continuidade ao tratamento de radioterapia.
Transporte aéreo garante acesso à saúde
A operação integrou as ações de resposta à emergência provocada pelas enchentes na região.
Com o comprometimento das vias terrestres, o transporte aéreo possibilitou que os moradores afetados mantivessem o acesso aos serviços essenciais de saúde e dessem continuidade aos tratamentos.
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