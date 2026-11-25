As enchentes que atingiram Mimoso do Sul e distritos vizinhos, no Sul do Espírito Santo, comprometeram o acesso por vias terrestres e exigiram uma operação aérea para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de tratamentos de saúde.

Diante da situação, a Defesa Civil acionou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para realizar o transporte de três moradores da região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Dois pacientes precisavam realizar sessões de hemodiálise, enquanto o terceiro necessitava dar continuidade ao tratamento de radioterapia.

Transporte aéreo garante acesso à saúde

A operação integrou as ações de resposta à emergência provocada pelas enchentes na região.

Com o comprometimento das vias terrestres, o transporte aéreo possibilitou que os moradores afetados mantivessem o acesso aos serviços essenciais de saúde e dessem continuidade aos tratamentos.

Leia mais: Suspeita de envolvimento no desaparecimento de lavrador é presa em Castelo

