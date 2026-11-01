Novembro começa com chuva. Veja a previsão para domingo (1) no ES

O mês de novembro começa com previsão de chuva em diferentes regiões do Espírito Santo. Neste domingo (1º), os capixabas devem encontrar um cenário de instabilidade, com períodos de nebulosidade, possíveis aberturas de sol e risco de pancadas de chuva ao longo do dia.

Segundo informações divulgadas a partir do boletim da Defesa Civil Estadual, a previsão indica maior possibilidade de chuva nas regiões Sul, Caparaó, Serrana, Grande Vitória e em partes do Oeste e Noroeste capixaba.

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Nessas localidades, a probabilidade de acumulados entre 10 e 30 milímetros chega a 70%. Também existe a possibilidade de volumes entre 30 e 50 milímetros, com probabilidade de até 30%.

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Nas demais regiões do Estado, a tendência é de chuva com menores acumulados. A previsão aponta 70% de probabilidade de precipitação entre 2 e 10 milímetros.



Previsão do tempo no ES: domingo terá chuva e períodos de sol



Apesar da instabilidade, o domingo não deverá ser marcado necessariamente por chuva contínua. A previsão aponta possibilidade de períodos de melhoria, permitindo algumas aberturas de sol entre as nuvens.

No Litoral Sul, a manhã poderá ter maior presença de nuvens e intervalos de sol. Entretanto, a instabilidade poderá aumentar durante a tarde, favorecendo pancadas isoladas e trovoadas em algumas localidades.

Na Região Serrana, o domingo também deverá apresentar condições favoráveis à ocorrência de chuva, além de temperaturas mais amenas em municípios de maior altitude.

Em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, a previsão indica máxima de 18°C. Já em Venda Nova do Imigrante, os termômetros poderão variar entre 13°C e 19°C.

Chuva exige atenção de quem vai aproveitar o domingo

A previsão de instabilidade merece atenção de quem pretende viajar, visitar praias ou participar de eventos ao ar livre no primeiro dia de novembro.

Motoristas que vão circular por rodovias capixabas também devem redobrar os cuidados em caso de chuva, principalmente em trechos de serra, onde a pista molhada e a redução da visibilidade podem dificultar a condução.

O domingo antecede o feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira (2). Por isso, a recomendação é acompanhar os boletins meteorológicos atualizados antes de programar passeios e viagens.