Nuvens carregadas anunciam tempestade na praia de Marobá, em Presidente Kennedy
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possíbilidade de condições favoráveis à ocorrência de chuva intensa e rajadas de vento.
Uma grande formação de nuvens escuras chamou a atenção de moradores e frequentadores da praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, neste domingo (8). O registro mostra uma extensa massa de nuvens avançando sobre o mar.
Na praia de Marobá, as imagens mostram o céu encoberto por nuvens densas, com tonalidades que variam entre cinza e azul-escuro. Apesar da aproximação da instabilidade, algumas pessoas ainda permaneciam na faixa de areia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Espírito Santo está em alerta para a ocorrência de tempestades. A previsão indica possibilidade de chuva, trovoadas e ventos fortes neste domingo, com risco de alterações nas condições meteorológicas ao longo dos próximos dias.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possíbilidade de condições favoráveis à ocorrência de chuva intensa e rajadas de vento.
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