Nuvens carregadas chamam atenção em Cachoeiro após chuva que deixou prejuízos
Nuvens carregadas chamam atenção nesta terça-feira (17) e aumentam a apreensão de moradores que ainda enfrentam as consequências das fortes chuvas registradas na noite anterior.
Nuvens escuras chamaram a atenção de moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (17). A mudança na aparência do céu aumentou a preocupação de famílias que ainda se recuperam dos prejuízos provocados pelas fortes chuvas da noite de segunda-feira (16).
O temporal atingiu diferentes pontos do município e provocou alagamentos em ruas e imóveis. Em algumas localidades, moradores precisaram lidar com o acúmulo de lama e água, além dos transtornos causados pela chuva intensa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o surgimento de novas nuvens carregadas, o receio é de que outra chuva forte agrave a situação das áreas afetadas. Para quem ainda realiza a limpeza de casas e estabelecimentos comerciais, a possibilidade de novos alagamentos traz preocupação.
O cenário também chama a atenção de comerciantes que enfrentaram dificuldades durante o temporal e agora tentam retomar a rotina.
ES segue sob alerta para tempestades
A preocupação dos moradores também está relacionada à previsão do tempo. A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para esta terça-feira (17), com possibilidade de chuva intensa, ventos fortes, raios e granizo em todas as regiões do Espírito Santo. O aviso classifica o impacto previsto como moderado. Aqui Notícias
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou um alerta amarelo de tempestade, com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h e chuva de até 50 milímetros por dia. Folha Vitória
Enquanto a cidade tenta se recuperar dos estragos, a orientação é acompanhar os avisos oficiais e evitar áreas sujeitas a alagamentos. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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