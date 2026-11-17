O Espírito Santo está sob novo alerta meteorológico nesta terça-feira (17). A Defesa Civil Estadual prevê chuva intensa, ventos fortes, raios e possibilidade de granizo em todas as regiões capixabas durante a tarde e a noite. O aviso classifica o impacto dos fenômenos como moderado.

O alerta abrange todo o território estadual, incluindo os 78 municípios capixabas. A previsão exige atenção da população, principalmente diante da possibilidade de novas pancadas de chuva acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.

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O novo aviso ocorre após as fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira (16), que provocaram alagamentos e transtornos em municípios do Sul do Espírito Santo, incluindo Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo as informações divulgadas pelo sistema Alerta! Espírito Santo, o aviso tem validade para a tarde e a noite desta terça-feira. A classificação de impacto moderado indica a necessidade de atenção às condições meteorológicas.

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