OAB-ES questiona criação de 575 cargos no MP e cobra explicações
Entidade apresenta 16 questionamentos, solicita documentos e pede que o Ministério Público aguarde a análise das respostas antes de realizar nomeações.
A criação de 575 cargos no Ministério Público do Espírito Santo (MPES) poderá ser alvo de uma ação judicial. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES) identificou possíveis questionamentos constitucionais nas leis que autorizaram a ampliação do quadro de pessoal e cobrou esclarecimentos da instituição.
Em ofício encaminhado ao procurador-geral de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, a entidade apresentou 16 questionamentos e estabeleceu um prazo de cinco dias, a partir do recebimento, para obter respostas acompanhadas de documentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A OAB-ES também solicitou que o Ministério Público aguarde a análise das informações antes de realizar nomeações, promoções ou lotações relacionadas aos novos cargos.
A reestruturação prevê um impacto financeiro imediato de R$ 9,8 milhões em 2027, sem considerar as despesas com futuras nomeações.
Os projetos chegaram à Assembleia Legislativa do Espírito Santo no dia 16 de novembro. Os deputados aprovaram as propostas no mesmo dia, em regime de urgência. O governador Ricardo Ferraço sancionou as leis no dia seguinte, e a publicação ocorreu em 18 de novembro.
Ao todo, as mudanças criaram 561 cargos comissionados, cinco efetivos e nove de procurador de Justiça.
“Com o respeito que temos pelo Ministério Público e na linha do diálogo institucional, a OAB/ES solicitou ao Procurador-Geral de Justiça informações e documentos sobre as leis que criaram diversos novos cargos naquela instituição. O diálogo é essencial, mas a análise que já fizemos dessas leis identificou questionamentos constitucionais relevantes. Se os esclarecimentos não os afastarem, a Ordem cumprirá o dever que a Constituição lhe confia”, afirma a presidente da OAB-ES, Érica Neves.
O que a OAB-ES quer saber?
Entre os questionamentos, a Ordem cobra critérios objetivos para a distribuição dos 352 novos cargos de assessor de promotor de Justiça. A entidade também quer conhecer a lotação dos 306 assessores já existentes e o cronograma de preenchimento das novas vagas.
Outro ponto envolve a situação das promotorias no Estado. A OAB-ES solicita informações sobre unidades sem titulares, julgamentos adiados por ausência de membros do Ministério Público e a previsão de concurso público para promotores substitutos.
A entidade também questiona os motivos que levaram à ampliação de 32 para 41 cargos de procurador de Justiça e à duplicação do número de subprocuradorias-gerais, que passaram de três para seis.
Impacto financeiro dos novos cargos
Na área orçamentária, a Ordem solicita demonstrativos financeiros, estimativas de despesas entre 2027 e 2029 e documentos que comprovem a disponibilidade de recursos para a reestruturação.
Além disso, a OAB-ES requer acesso aos processos administrativos, às atas e aos registros de votação do Colégio de Procuradores, assim como esclarecimentos sobre a publicidade da sessão.
Caso pode chegar à Justiça
A OAB-ES informou que divulgará as respostas do Ministério Público à sociedade. Caso considere os esclarecimentos insuficientes, a entidade poderá ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
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