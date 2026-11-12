Pazolini convida delegado Ícaro Ruginski para integrar equipe de transição do Governo do Estado

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), convidou o delegado de Polícia Civil Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva para integrar a equipe de transição do Governo do Estado. Com ampla experiência na área de segurança pública, o delegado passa a contribuir com os trabalhos de planejamento e organização da próxima gestão estadual.

Delegado de Polícia desde 2007, Ícaro é formado em Direito pela Universidade Paulista (Unip), com pós-graduação em Políticas e Gestão em Segurança Pública e Direito Tributário. Também foi aprovado no Curso de Formação de Delegados da Polícia Federal, realizado pela Academia Nacional de Polícia (ANP), em 2019.

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Ao longo da carreira, acumulou experiência em diferentes áreas da segurança pública, com passagens pela Delegacia de Ibatiba, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, atual Denarc, Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc) e Divisão de Furtos e Roubos de Veículos. Também exerceu a chefia da Regional de Vitória e o cargo de superintendente de Polícia Regional Norte.

Entre 2021 e 2022, foi secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória. Atualmente, ocupa o cargo de superintendente de Polícia Regional Metropolitana.

Sua trajetória profissional inclui ainda atuações como agente fiscal tributário, escrivão de Polícia em São Paulo, técnico bancário da Caixa Econômica Federal e advogado.

“A segurança pública é uma das prioridades do nosso governo. A experiência e o conhecimento técnico do delegado Ícaro serão importantes para construirmos um planejamento consistente, com ações integradas e foco na proteção da população capixaba”, destacou Pazolini.

A chegada do delegado reforça o caráter técnico da equipe de transição e a prioridade atribuída à segurança pública na estruturação da próxima administração estadual.