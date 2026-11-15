Pazolini participa de corrida do Flamengo e reúne torcedores em manhã de esporte em Vitória

O Sambão do Povo, em Vitória, foi tomado pelas cores rubro-negras na manhã deste domingo (15), durante a Corrida da Maior Torcida Flamengo 2026. O evento reuniu corredores, torcedores e famílias em uma programação que contou com esporte, lazer e confraternização. O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também participou da atividade.

Durante o encontro, Pazolini conversou com os participantes, tirou fotos e distribuiu abraços. O clima foi de descontração e animação entre os torcedores que aproveitaram a manhã para praticar atividade física e celebrar a paixão pelo Flamengo.

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A corrida principal teve percurso de 6,8 quilômetros, com passagem pela região central de Vitória e pela Avenida Beira-Mar. A chegada ocorreu na Praça do Papa.

Além da prova, a programação contou com a Caminhada da Família e a Corrida Kids, reunindo pessoas de diferentes idades.

“Foi uma manhã muito especial, de muita alegria, abraços e encontros. É muito bom estar perto das pessoas, compartilhar esses momentos e ver tantas famílias reunidas em torno do esporte. A atividade física promove saúde, aproxima as pessoas e proporciona experiências que fazem bem para o corpo e para a vida”, destacou Pazolini.