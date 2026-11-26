Desejos reprimidos, conflitos amorosos e autodescoberta conduzem a trama de Pecadora, filme baseado no livro homônimo de Nana Pauvolih. A produção acompanha Isabel (Rayssa Bratillieri), uma jovem que cresceu sob a educação rigorosa do pai, Sebastião (Marcos Pasquim). Sua vida ganha novos rumos quando conhece Enrico (José Loreto) no ambiente de trabalho.

Casada com Isaque (Hipólyto), Isabel tenta resistir à atração que sente pelo novo colega. No entanto, a proximidade entre os dois intensifica seus sentimentos e desperta questionamentos sobre as próprias escolhas. Dividida entre a paixão e as expectativas alheias, a protagonista enfrenta o dilema de seguir seus desejos ou permanecer no caminho que outros traçaram para ela.

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Além de Pecadora, quem pretende aproveitar as salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim encontra diversas opções de filmes e sessões em diferentes horários. A programação reúne alternativas para variados gostos e preferências.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

A Virada: Ignição da Alma (2D)

Todos os dias – 18h15 (NACIONAL)

Entrando Numa Grande Fria 2D

Todos os dias – 16h | 20h30 (DUBLADO)

Sala 02

Enfeitiçadas: Bem-Vindos a Hexe (2D)

Todos os dias – 16h | 18h15 (DUBLADO)

Os Farofeiros 3 (2D)

Todos os dias – 20h30 (NACIONAL)

Sala 03

Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita (2D)

Todos os dias – 16h45 | 20h (DUBLADO)

Sala 04

O Gatola da Cartola (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO)

Eu sou o Rocky (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Pecadora (2D)

Todos os dias – 20h45 (NACIONAL)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Ebenezer e os Fantasmas do Natal (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO)

Os Farofeiros 3 (2D)

Todos os dias – 18h15 (NACIONAL)

Eu Sou o Rocky (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 02

Enfeitiçadas: Bem-Vindos a Hexe (2D)

Todos os dias – 16h | 18h (DUBLADO)

Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO)

Sala 03

O Gatola da Cartola (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)

Entrando Numa Grande Fria (2D)

Todos os dias – 18h30 | 20h45 (DUBLADO)

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