O universo de Panem retorna às telonas nesta quinta-feira (19), com a estreia de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita nos cinemas brasileiros. O novo capítulo da franquia acompanha a juventude de Haymitch Abernathy e revela como o personagem enfrentou uma das edições mais marcantes da competição.

A história se passa 24 anos antes dos acontecimentos envolvendo Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson). Dessa vez, o público acompanha Haymitch, interpretado por Joseph Zada, quando ele tinha apenas 16 anos.

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O jovem precisa enfrentar o Segundo Massacre Quaternário, que marca a 50ª edição dos Jogos Vorazes. Longe da mãe e da namorada, ele segue para a Capital e entra em uma disputa que reúne 48 tributos.

Na arena, Haymitch enfrenta o desafio ao lado de Louella McCoy (Molly McCann), Wyatt Callow (Ben Wang) e Maysilee Donner (Mckenna Grace). Enquanto tenta sobreviver, o adolescente percebe que precisa encontrar uma maneira de desafiar as regras estabelecidas pelos Idealizadores.

A atitude coloca o personagem em confronto com o presidente Snow, interpretado por Ralph Fiennes. Ao contrariar a lógica da competição, Haymitch desperta a hostilidade do governante e enfrenta consequências que podem comprometer sua sobrevivência.

Além da estreia de Jogos Vorazes, o público encontra outras produções na programação dos cinemas. As salas oferecem diferentes opções de filmes e horários de sessões, permitindo que os espectadores escolham conforme suas preferências e disponibilidade.

Programação completa – Cine Unimed

Preço promocional somente em dinheiro para os filmes, exceto Jogos Vorazes

Sala 01

A Virada: Ignição da Alma (2D)

Sexta, sábado e domingo – 14h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Ebenézer e os Fantasmas do Natal (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Eu Sou o Rocky (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)

Sala 02

O Gatola da Cartola (2D)

Sexta e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Godzilla Minus Zero (2D)

Todos os dias (exceto no sábado) – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita (2D)

Todos os dias (exceto no sábado e na segunda) – 19h (DUBLADO)

Sala 03

Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita (2D)

Sexta, sábado e domingo – 14h (DUBLADO)

Todos os dias – 17h15 | 20h30 (DUBLADO)

Sala 04

Velozes e Furiosos (25º aniversário – 2D)

Sexta, sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Como Roubar Um Banco (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Os Farofeiros 3 (2D)

Todos os dias – 18h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita (2D)

Todos os dias – 20h15 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Preço promocional somente em dinheiro para os filmes, exceto Jogos Vorazes

Sala 01

Camisas Negras (2D)

Sexta, sábado e domingo – 14h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

O Gatola da Cartola (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Ebenézer e os Fnatasmas do Natal (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Os Farofeiros 3 (2D)

Todos os dias – 20h45 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita (2D)

Sexta, sábado e domingo – 14h (DUBLADO)

Todos os dias – 17h15 (DUBLADO)

Quinta a terça – 20h30 (DUBLADO)

Sala 03

Velozes e Furiosos (25º aniversário – 2D)

Sexta, sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Como Roubar Um Banco (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Eu Sou o Rocky (2D)

Todos os dias – 18h20 | 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

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