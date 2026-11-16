Peixe-leão aparece pela primeira vez no ES e acende alerta no litoral capixaba

O aparecimento de um peixe-leão no litoral de Guarapari, no Espírito Santo, colocou autoridades ambientais em alerta. A espécie invasora, que possui espinhos venenosos e grande capacidade de reprodução, ameaça a biodiversidade marinha. Após o primeiro registro no Estado, no sábado (14), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) começou a organizar ações para conter sua presença nas ilhas do município.

A equipe da operadora CIA do Mergulho encontrou o animal na face oeste de uma ilha de Guarapari. O exemplar tinha aproximadamente 15 centímetros.

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Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão (Pterois volitans) representa uma ameaça aos ecossistemas brasileiros. A espécie não possui predadores naturais no oceano Atlântico, o que favorece sua expansão.

Além disso, o animal apresenta elevado potencial de predação. Um único peixe-leão pode consumir até 20 peixes e crustáceos, como camarões e caranguejos, em apenas meia hora.

Sua capacidade reprodutiva também preocupa. Uma fêmea pode liberar até 30 mil ovos por mês, durante todo o ano. Dessa forma, poucos indivíduos podem estabelecer populações em novas regiões.

Iema prepara ações para combater peixe-leão em Guarapari

Diante do registro, o Iema iniciou a organização de estratégias para controlar a espécie invasora nas ilhas de Guarapari, consideradas áreas prioritárias para a conservação ambiental.

O órgão já recebeu autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para realizar o manejo do peixe-leão.

Agora, o instituto trabalha na elaboração de termos de compromisso que permitirão a participação de mergulhadores autônomos nas atividades de controle.

As ações deverão seguir os procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa do Ibama nº 10, de 31 de março de 2026.

A legislação brasileira proíbe a pesca subaquática com equipamentos de respiração artificial. Por isso, o manejo e o abate do peixe-leão durante mergulhos com cilindro exigem autorização específica do órgão ambiental competente.

Nas Unidades de Conservação, os responsáveis também precisam obter autorização prévia dos respectivos órgãos gestores.

Espécie pode afetar pesca e turismo no Espírito Santo

A servidora do Iema Sandra Ribeiro destaca a necessidade de uma resposta rápida para evitar a expansão da espécie no litoral capixaba.

Segundo ela, o aumento da população de peixe-leão pode causar danos à biodiversidade, à pesca artesanal e ao turismo.

“Com a confirmação desse primeiro registro no Espírito Santo, precisamos concentrar esforços para implementar medidas de controle imediatas para evitar que a população de peixe-leão aumente e provoque impactos ainda maiores, que podem ser irreversíveis para a biodiversidade, para a pesca artesanal e para o turismo”, afirmou.

Sandra também explicou que o instituto prepara capacitações para garantir o manejo seguro dos animais.

A participação de operadoras de mergulho e mergulhadores autônomos será importante para ampliar as ações de controle.

Peixe-leão é venenoso: saiba o que fazer ao encontrar um

O Iema orienta a população a não tocar no peixe-leão caso encontre um exemplar durante atividades no mar.

A espécie possui espinhos com toxinas capazes de provocar envenenamento. O contato pode causar dor intensa, náuseas e inchaço. Em situações mais graves, também pode provocar convulsões.

Por isso, banhistas, pescadores e mergulhadores devem evitar qualquer contato direto com o animal.

A mobilização do Iema busca impedir que a espécie amplie sua presença no litoral capixaba e provoque prejuízos aos ecossistemas marinhos.