Penitenciária de Cachoeiro funciona normalmente após princípio de motim; três ficaram feridos
Policiais penais controlaram a situação, que ficou restrita a uma galeria da penitenciária.
A Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim funciona normalmente após um princípio de motim registrado na noite da última sexta-feira (6), que deixou três detentos feridos.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os presos sofreram ferimentos leves. Eles receberam atendimento médico dentro da própria unidade prisional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Policiais penais controlaram a situação, que ficou restrita a uma galeria da penitenciária.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
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