Peter de Mimoso sinaliza aproximação com governo de Pazolini

O deputado estadual eleito e ex-prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Progressistas), começa a dar sinais de qual caminho deve seguir na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a partir de 2027.

A movimentação indica uma possível aproximação com o grupo político do governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e aponta para uma atuação de apoio ao futuro chefe do Poder Executivo estadual.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As especulações ganharam força no último sábado (31), após Peter participar de uma mobilização ao lado de Pazolini e do senador eleito Evair de Melo (Republicanos).

Em um carro de som, os políticos percorreram as ruas para agradecer os votos recebidos durante a eleição.

A presença do deputado eleito ao lado do futuro governador foi interpretada como um sinal de aproximação entre os grupos políticos, uma vez que ele apoiou Ricardo Ferraço (MDB), adversário de Pazolini na corrida pelo Governo do Espírito Santo.

No segundo turno, quem declarou apoio a Pazolini foi o deputado federal Da Vitória, presidente estadual do Partido Progressistas, partido ao qual Peter Costa é filiado.