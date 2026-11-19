PF investiga dinheiro oculto em campanha à Prefeitura de Vitória
Investigação apura repasses de empresário a candidato a prefeito em 2024, supostamente em troca de benefícios na administração municipal.
Uma suspeita de negociação de benefícios na administração municipal em troca de financiamento eleitoral levou a Polícia Federal às ruas da Grande Vitória nesta quinta-feira (19). A investigação aponta que um empresário teria repassado dinheiro a um candidato à Prefeitura de Vitória nas eleições de 2024, mediante a promessa de contrapartidas caso ele vencesse a disputa.
A ação faz parte da Operação Questua, deflagrada pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal no Espírito Santo. Os investigadores apuram possíveis crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e financiamento eleitoral não contabilizado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a PF, parte dos recursos teria sido depositada em contas bancárias de terceiros indicados pelo beneficiário. Os valores, segundo a investigação, não foram declarados na prestação de contas da campanha eleitoral.
Justiça determina bloqueio de até R$ 125 mil
Durante a operação, agentes federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Serra e Fundão.
A Justiça Eleitoral também determinou o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 125 mil, além de proibir o contato entre os investigados.
Nas buscas, os policiais apreenderam seis aparelhos celulares e documentos. O material será analisado para auxiliar na identificação das movimentações financeiras e no esclarecimento das suspeitas.
Investigados podem responder por três crimes
A Polícia Federal apura possíveis práticas de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Conforme a legislação, a falsidade ideológica eleitoral pode resultar em até cinco anos de reclusão. Já a corrupção passiva prevê pena de dois a 12 anos, enquanto a lavagem de dinheiro pode levar a condenações de três a dez anos.
Somadas, as penas máximas previstas para os três crimes podem chegar a 27 anos de prisão, além de multa, caso haja denúncia, processo e condenação.
Origem do nome da operação
O nome Questua faz referência ao termo latino quaestus, associado a ganho ou lucro. A escolha remete à expressão rem publicam quaestui habere, utilizada para descrever a exploração da coisa pública em benefício próprio.
A operação busca esclarecer a origem e o destino dos recursos investigados, além da possível existência de vantagens prometidas em troca de apoio financeiro durante a campanha eleitoral de 2024.
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