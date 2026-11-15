PIB do Espírito Santo chega a R$ 233,6 bilhões e estado ganha participação na economia brasileira

A produção de café arábica, que cresceu 32,5% em 2024, ajudou a impulsionar a economia do Espírito Santo, que alcançou R$ 233,6 bilhões em Produto Interno Bruto (PIB). O resultado representa 2% de toda a riqueza produzida no Brasil e coloca o estado na 14ª posição entre as unidades da Federação com maior participação na economia nacional.

Os dados oficiais foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com instituições estaduais de pesquisa. No Espírito Santo, o levantamento contou com a participação do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

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Na comparação com 2023, a economia capixaba apresentou crescimento real de 2,5%. O percentual ficou abaixo da média brasileira, de 3,4%. Mesmo assim, o estado ampliou sua participação no PIB nacional, passando de 1,9% para 2%, e manteve a 14ª colocação no ranking em valores correntes.

Outro indicador positivo foi o PIB per capita, que representa a riqueza produzida dividida pelo número de habitantes. Em 2024, o valor chegou a R$ 56.956, contra R$ 54.733 no ano anterior. Com isso, o Espírito Santo permaneceu na nona posição nacional e ficou acima da média brasileira, de R$ 55.410.

Agropecuária e serviços puxaram o crescimento

A análise dos setores econômicos mostra que a Agropecuária e os Serviços foram os principais responsáveis pelo avanço da economia capixaba. Já a Indústria registrou retração no período.

A Agropecuária cresceu 5,2% em volume, revertendo a queda de 10,1% registrada em 2023. O principal destaque foi o café arábica, cuja produção avançou 32,5%. Também contribuíram para o resultado o aumento de 10,5% no efetivo de galináceos e de 10,4% na produção de ovos de galinha.

O setor de Serviços apresentou expansão de 2,9%, com resultados positivos em todos os segmentos analisados. Entre os maiores avanços estão as atividades de Informação e comunicação, com alta de 7,4%; Outros serviços, com 5,2%; e Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, que cresceram 4,8%.

Indústria recua, mas construção mantém sequência de altas

Na contramão dos demais setores, a Indústria capixaba apresentou queda de 1,3% em 2024. O resultado foi influenciado principalmente pelo desempenho das Indústrias extrativas, que recuaram 6,1%, e das atividades de Eletricidade e gás, água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação, com retração de 1,8%.

Apesar do resultado negativo do setor industrial como um todo, a Construção Civil teve desempenho positivo, com crescimento de 5,4%. Foi a quarta alta anual consecutiva da atividade.

A Indústria de transformação também registrou avanço, embora mais discreto, de 0,7%.

Serviços continuam com maior participação na economia

O levantamento também mostra mudanças na composição da economia estadual. Entre 2023 e 2024, a participação da Agropecuária no Valor Adicionado Bruto (VAB) do Espírito Santo passou de 5,4% para 8,3%.

A Indústria, por sua vez, recuou de 28,5% para 27%. Já os Serviços passaram de 66,1% para 64,7%, mantendo a maior participação na geração de riqueza do estado.

Dados fazem parte de levantamento nacional

O cálculo do PIB dos estados integra o Sistema de Contas Regionais (SCR), coordenado pelo IBGE em parceria com instituições de pesquisa de todas as unidades da Federação. No Espírito Santo, o IJSN representa o estado na elaboração dos indicadores.

O estudo apresenta comparações com o ano anterior e com a série histórica iniciada em 2010. Também disponibiliza planilhas com dados completos de 2002 a 2024.

A publicação Produto Interno Bruto (PIB) 2024 – Espírito Santo pode ser consultada no site do Instituto Jones dos Santos Neves.

Acesse o estudo completo: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/cadernos/pib-estadual