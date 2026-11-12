Pix caiu? Clientes da Caixa e do Banco do Brasil relatam problemas nesta quinta-feira

O Pix apresentou relatos de instabilidade na manhã desta quinta-feira (12 de novembro de 2026), deixando clientes de diferentes instituições financeiras com dificuldades para realizar pagamentos e transferências. Entre os bancos citados nas reclamações estão a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, além de relatos envolvendo o Mercado Pago.

Segundo o Downdetector, plataforma que monitora problemas em serviços digitais, as notificações de falhas começaram a aumentar por volta das 9h30. Às 10h35, o sistema contabilizava 657 reclamações relacionadas ao Pix, número acima do volume habitual.

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Entre os problemas relatados estão transferências que permanecem com o status de processamento, pagamentos não concluídos e dificuldades para acessar aplicativos bancários.

Clientes da Caixa também informaram problemas para consultar e gerenciar chaves Pix. Já usuários do Banco do Brasil relataram mensagens de erro de conexão ao tentar acessar o aplicativo.

Por que o Pix está fora do ar hoje?

Até as informações divulgadas nesta quinta-feira (12), não havia confirmação oficial sobre a causa das falhas nem anúncio de uma interrupção generalizada do Pix pelo Banco Central.

Embora usuários de diferentes instituições tenham registrado reclamações, isso não significa necessariamente que toda a infraestrutura do sistema de pagamentos instantâneos tenha parado de funcionar.

Os registros do Downdetector representam notificações feitas pelos usuários e não correspondem ao número exato de pessoas ou transações afetadas.

Pix não funciona: o que fazer?

Quem estiver enfrentando problemas para realizar pagamentos ou transferências deve verificar o extrato bancário antes de repetir a operação. Isso evita o risco de enviar o mesmo valor duas vezes, caso a primeira transação seja concluída posteriormente.

Também é recomendado consultar os canais oficiais do banco, conferir se o aplicativo apresenta alguma mensagem de manutenção e aguardar antes de realizar uma nova tentativa.

Se o dinheiro saiu da conta, mas o destinatário não recebeu o valor, o cliente deve guardar o comprovante e procurar o atendimento da instituição financeira.

O episódio ocorre menos de uma semana após outra instabilidade no Pix, registrada na sexta-feira (6). Na ocasião, o Banco Central confirmou uma indisponibilidade parcial, posteriormente solucionada. Não há confirmação de que as ocorrências tenham a mesma origem.

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