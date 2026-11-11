Findes reforça importância estratégica da EF-118 em reunião com ministro do TCU
Encontro em Brasília reuniu representantes de federações das indústrias de quatro estados para defender avanços no projeto ferroviário e na integração logística do Arco Leste brasileiro
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) participou, na última segunda-feira (9), em Brasília, de uma reunião com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, para tratar dos avanços necessários à implantação da ferrovia EF-118, considerada estratégica para o desenvolvimento econômico e logístico do Espírito Santo e do Arco Leste brasileiro. A Findes foi representada pelo primeiro vice-presidente, Eduardo Dalla Mura, e pelo gerente-executivo de Relações Institucionais, Leonardo de Paula.
O encontro também reuniu representantes das Federações das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), de Minas Gerais (Fiemg), de Goiás (Fieg) e da Prumo Logística. As entidades reforçaram o caráter regional do empreendimento e sua importância para ampliar a competitividade industrial, reduzir custos de transporte, facilitar o recebimento de insumos e melhorar o escoamento da produção brasileira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre os pontos apresentados, as federações defenderam a priorização da primeira etapa da EF-118, entre Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, trecho que já concentra demanda de cargas. A expansão até a Baixada Fluminense está prevista para uma etapa posterior. Também foi destacada a importância da conexão da EF-118 com a Estrada de Ferro Vitória a Minas, ampliando a integração da malha ferroviária nacional.
Logística dos estados
A ferrovia é considerada fundamental para fortalecer a infraestrutura logística dos estados, especialmente do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e ampliar a integração com estruturas portuárias estratégicas, como o Porto Central e o Porto do Açu. O empreendimento também tem potencial para impulsionar investimentos, aumentar a capacidade de exportação e contribuir para o desenvolvimento das cadeias produtivas da região.
Outro ponto central da reunião foi o pleito para que os recursos provenientes de investimentos cruzados no setor ferroviário, incluindo valores relacionados às concessões da Vale, da MRS e da Rumo, sejam mantidos em uma conta vinculada (escrow account), específica para esses investimentos. A medida busca evitar que os recursos sejam incorporados ao caixa geral da União, garantindo maior segurança financeira e previsibilidade para a execução dos projetos ferroviários.
O tema está previsto para análise do TCU nesta quarta-feira (11). A sessão, sob relatoria do ministro Benjamin Zymler, vai discutir sobre a utilização de contas vinculadas e mecanismos de investimento cruzado em concessões ferroviárias e rodoviárias.
Para a Findes, o avanço da EF-118 representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a infraestrutura logística do Espírito Santo, atrair investimentos, ampliar a competitividade da indústria capixaba e consolidar o Estado como um importante corredor logístico nacional. A atuação conjunta das federações reforça a importância da articulação regional e do diálogo com os órgãos de controle para viabilizar projetos estruturantes e impulsionar o desenvolvimento econômico do país.
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