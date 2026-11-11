PM descobre câmera clandestina e apreende armas dentro de casa no ES

Uma câmera clandestina instalada em um poste para monitorar a movimentação policial foi descoberta durante uma operação da Polícia Militar em Vila Velha, na Grande Vitória. A ação, realizada na tarde de terça-feira (10), também resultou na apreensão de armas, munições e outros materiais em uma residência. Um homem de 49 anos foi preso em flagrante.

A descoberta ocorreu após equipes da Força Tática do 4º Batalhão receberem uma denúncia de que uma casa no bairro Ilha dos Ayres estaria sendo utilizada por integrantes de uma facção criminosa para guardar armamentos e materiais associados ao tráfico de drogas.

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Segundo a Polícia Militar, a denúncia também indicava que câmeras haviam sido instaladas clandestinamente para acompanhar a circulação de viaturas e policiais na região.

Polícia encontra armas e munições dentro de residência

Ao chegar ao imóvel, os militares conversaram com o morador, que negou possuir armas. Entretanto, um policial avistou um revólver sobre uma cama através de uma janela.

Durante as buscas na residência, foram apreendidos dois revólveres sem registro, dos calibres 22 e 38, além de 67 munições intactas.

Os agentes também encontraram um simulacro de pistola de ar comprimido, sete cilindros de CO₂, esferas de aço, óleo de silicone e uma balança de precisão.

Câmera clandestina monitorava movimentação na região

Durante as diligências, os policiais localizaram uma câmera de videomonitoramento instalada irregularmente em um poste, com ligação direta à rede elétrica.

Segundo as informações recebidas pela PM, o equipamento era utilizado para observar a movimentação policial no local. A câmera foi retirada e apreendida.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde acabou autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Apesar da prisão, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade após pagar a fiança estabelecida pela autoridade policial.