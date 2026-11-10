PM descobre câmeras escondidas em postes usadas para vigiar bairro no ES

Uma denúncia de um morador levou a Polícia Militar a descobrir um possível esquema de vigilância utilizado pelo tráfico de drogas em Vila Velha, na Grande Vitória. Cinco câmeras de monitoramento e quatro roteadores Wi-Fi foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (9), durante uma operação no município.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os equipamentos estavam instalados em postes, disfarçados em caixas semelhantes às utilizadas por empresas de internet, em pontos estratégicos do bairro Ilha da Conceição.

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A descoberta aconteceu durante um patrulhamento realizado pela Força Tática da 17ª Companhia Independente. Os militares receberam informações de que integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) estariam utilizando os dispositivos para acompanhar a movimentação de pessoas e veículos, principalmente nas entradas e saídas da região.

Após a denúncia, os policiais realizaram buscas e localizaram parte das câmeras escondidas nos postes. Outros equipamentos estavam posicionados em uma rua, direcionados para um local conhecido como Pedrinha, apontado como ponto de comercialização de drogas.

Ao todo, os militares recolheram cinco câmeras de videomonitoramento e quatro roteadores Wi-Fi. Todo o material foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos cabíveis.