Um apartamento vazio, com a porta aberta e as luzes acesas, chamou a atenção de policiais militares durante uma operação na noite desta terça-feira (17), no bairro Ataíde, em Vila Velha. Dentro do imóvel, os agentes encontraram cocaína, haxixe, loló e munições. O local seria utilizado para armazenar drogas destinadas ao tráfico na região.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar, após denúncias anônimas indicarem que um imóvel estaria sendo usado como depósito de entorpecentes para abastecer pontos de venda na praça do bairro Ibes.

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Ao chegarem ao endereço informado, os militares receberam relatos sobre a presença de pessoas desconhecidas que estariam morando em alguns apartamentos do prédio.

Porta aberta chama atenção dos policiais

Durante as diligências, os policiais acessaram a área comum do edifício, formado por diversas unidades do tipo kitnet.

No segundo pavimento, a equipe identificou um apartamento sem numeração, que estava com a porta aberta e as luzes da cozinha e da sala acesas.

Da entrada do imóvel, os militares visualizaram diversos pinos contendo cocaína sobre a bancada da cozinha. Diante da situação, entraram no apartamento e realizaram buscas pelos cômodos, mas não encontraram ninguém.

Cocaína, haxixe e munições foram apreendidos

Durante a vistoria, os policiais localizaram diferentes tipos de entorpecentes, munições e materiais associados ao armazenamento e à embalagem de drogas.

Ao todo, foram apreendidos:

136 pinos de cocaína;

15 unidades de haxixe;

13 frascos de loló;

Dois papelotes de cocaína, totalizando 31 gramas;

Quatro munições calibre 9 mm;

Duas balanças de precisão;

Uma capa de colete balístico;

Três pacotes de pinos utilizados para embalar drogas.

Todo o material encontrado foi recolhido pelos policiais militares e encaminhado à 2ª Delegacia Regional. Não houve registro de detidos na ocorrência, conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar.