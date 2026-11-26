Uma abordagem policial no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terminou com a apreensão de drogas, uma arma de fogo e munições. A Polícia Militar também deteve um homem suspeito de envolvimento com o tráfico na região.

Durante patrulhamento nas proximidades das casas populares do bairro, equipes da Força Tática e do K9 abordaram o suspeito em via pública. Com ele, os militares encontraram uma porção de substância semelhante à cocaína, 62 pinos vazios, uma bucha de maconha e chaves.

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Após receberem informações por meio de denúncia anônima, os policiais realizaram buscas em um imóvel supostamente ligado ao homem. Na garagem, a equipe encontrou outros 23 pinos de substância semelhante à cocaína dentro de um veículo.

Os militares também seguiram até outro endereço relacionado ao suspeito. Uma mulher autorizou a entrada da equipe, que encontrou um revólver calibre .38 com numeração raspada e 14 munições em um dos quartos.

A moradora afirmou desconhecer a existência da arma. Após a ação, os policiais encaminharam o suspeito à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim.

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