Uma denúncia de tráfico de drogas levou a Polícia Militar a encontrar R$ 13.495 escondidos embaixo de um armário e porções de entorpecentes dentro de uma geladeira, em uma residência no bairro Santo Antônio, em Vitória. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (17) e terminou com a detenção de um homem de 23 anos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 2ª Companhia do 1º Batalhão, com apoio do Serviço de Inteligência da unidade, foram até o endereço para verificar informações de que o suspeito estaria comercializando e armazenando drogas na própria casa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Ao chegarem ao imóvel, os militares chamaram pelo homem no portão. A namorada dele atendeu os policiais e, após ser informada sobre a denúncia, autorizou a entrada da equipe na residência.

Droga estava escondida dentro da geladeira

Durante a abordagem, os policiais localizaram o suspeito deitado em um dos quartos. Com ele, foi encontrado um aparelho celular.

Nas buscas realizadas pela residência, os militares descobriram duas porções de uma substância conhecida como ice dentro da geladeira. O material apreendido pesou, ao todo, 33,22 gramas.

Além da droga, os policiais encontraram uma balança de precisão, dois rolos de papel manteiga e um rolo de papel filme, materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Mais de R$ 13 mil estavam escondidos sob armário

Outro ponto que chamou a atenção dos militares foi a quantia em dinheiro localizada embaixo de um armário. Ao todo, foram apreendidos R$ 13.495 em espécie.

Diante dos materiais encontrados, o homem de 23 anos foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência foi apresentada.