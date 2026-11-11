PM recupera 86 equipamentos furtados de empresa e detém dois homens no ES

Dois homens, de 31 e 32 anos, foram detidos após a Polícia Militar localizar 86 equipamentos furtados de uma empresa em Vitória. Os materiais, utilizados em trabalhos em altura, foram recuperados na tarde de terça-feira (10), em Vila Velha. Um dos envolvidos foi identificado como funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à vítima do crime.

O furto havia ocorrido no dia 2 de novembro, nas dependências de uma empresa localizada em Jardim Camburi, na capital capixaba. Os equipamentos foram encontrados oito dias depois, no bairro Cobi de Baixo, após informações sobre uma possível negociação dos produtos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), equipes da 12ª Companhia Independente, com apoio do Serviço Reservado da unidade, receberam informações sobre o possível paradeiro dos materiais.

Com a participação de representantes da empresa prejudicada, os policiais seguiram até o endereço indicado e realizaram diligências para localizar os equipamentos.

Equipamentos furtados eram utilizados em trabalhos em altura

Durante a ação, os militares abordaram dois homens que estavam com os materiais. Entre os 86 itens recuperados havia dispositivos de ancoragem, equipamentos de ascensão e descida por cordas e acessórios de proteção contra quedas.

Os materiais são utilizados em atividades profissionais que exigem acesso por cordas e procedimentos de segurança para trabalhos em altura.

Um dos homens abordados foi identificado como funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia de onde os equipamentos foram furtados.

Dois homens são encaminhados à delegacia

Após a recuperação dos materiais, os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com os equipamentos apreendidos.

Representantes da empresa também compareceram à unidade policial para prestar esclarecimentos e formalizar a representação relacionada ao caso.

A Polícia Militar não informou o valor estimado dos equipamentos recuperados nem detalhes sobre a participação de cada envolvido no furto.