PMs são afastados em operação que investiga proteção a facções no ES
Operação Panoptes investiga PMs suspeitos de corrupção, desvio de drogas e proteção a facções no ES. Justiça determina nove afastamentos.
Suspeitas de que policiais militares recebiam dinheiro para proteger integrantes de facções criminosas e comercializavam drogas desviadas de apreensões motivaram uma operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), na manhã desta terça-feira (10). A ação, denominada Operação Panoptes, ocorreu em três cidades capixabas e resultou em nove ordens judiciais de afastamento cautelar da função pública.
As investigações apontam indícios de um possível esquema envolvendo corrupção, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e favorecimento a organizações criminosas. Segundo o MPES, os agentes investigados também teriam utilizado terceiros para ocultar recursos obtidos com as atividades ilícitas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
As equipes cumpriram nove mandados de busca e apreensão em 16 endereços, distribuídos entre Serra, Linhares e Vitória. Além disso, a Justiça Militar autorizou nove afastamentos cautelares e outras medidas relacionadas à investigação.
Durante as buscas, os agentes apreenderam celulares, computadores, armas e documentos. O material será analisado para aprofundar as investigações e identificar possíveis responsabilidades.
Celular de preso por homicídio deu início às investigações
O ponto de partida da investigação foi a análise do conteúdo de um celular pertencente a um homem preso por homicídio na Serra.
Segundo o Ministério Público, o material foi compartilhado pela 3ª Vara Criminal da Serra, responsável por processos do Tribunal do Júri. Durante a análise, os investigadores encontraram indícios de possível participação de policiais militares em atividades criminosas.
A partir dessas informações, o MPES e a Corregedoria da Polícia Militar iniciaram, ainda em 2026, uma investigação conjunta para apurar a conduta dos agentes públicos.
As diligências identificaram suspeitas de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e agiotagem.
Policiais são suspeitos de proteger facções e desviar drogas
Entre os principais pontos investigados está a suspeita de que policiais militares recebiam vantagens indevidas para oferecer proteção e favorecimento a integrantes de facções criminosas violentas.
O Ministério Público também apura a possível comercialização de drogas desviadas durante apreensões policiais.
Outra linha de investigação envolve a ocultação de dinheiro por meio de pessoas utilizadas para movimentar ou esconder os recursos supostamente obtidos com os crimes.
De acordo com o MPES, as medidas cautelares determinadas pela Justiça buscam interromper as atividades investigadas, preservar provas e permitir a apuração das responsabilidades criminais e patrimoniais dos envolvidos.
Operação mobilizou cerca de 80 policiais militares
A Operação Panoptes contou com a participação de três promotores de Justiça e aproximadamente 80 policiais militares vinculados ao serviço correcional e à Assessoria Militar do Ministério Público.
As ordens judiciais foram autorizadas pelo Juízo da Auditoria Militar após requerimentos apresentados pelo MPES.
As investigações continuam sob sigilo judicial. Até o momento, o Ministério Público não divulgou a identidade dos investigados nem detalhes sobre a quantidade de armas e equipamentos apreendidos.
Os afastamentos possuem caráter cautelar e não representam condenação dos policiais investigados.
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