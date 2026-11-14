Polícia encontra arena de briga de galos e animais em situação precária no ES

Uma arena usada para treinar galos de briga foi encontrada em um imóvel de Vila Velha, na Grande Vitória, nesta sexta-feira (13). No local, equipes da Polícia Civil e da Guarda Municipal identificaram aves mantidas em condições insalubres, cercadas por lixo e entulho. A fiscalização resultou na apreensão dos animais e no registro de suspeitas de crimes ambientais.

A ação aconteceu no bairro Barramares e contou com agentes da Guarda Municipal, da Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vila Velha e do Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil.

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Durante a vistoria, as equipes encontraram sete galos adultos, quatro filhotes de galináceos, dois canários-da-terra e uma galinha que chocava quatro ovos.

Polícia encontra equipamentos para treinamento de galos

Segundo o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), o imóvel possuía uma estrutura preparada para o treinamento das aves.

Os policiais identificaram equipamentos utilizados para preparar os galos para confrontos, com exercícios que buscavam evitar ferimentos durante os treinamentos.

“Foi encontrada uma arena de treino, onde os galos são colocados para treinar. Também identificamos o ambiente onde os animais vivem, que é totalmente insalubre, cheio de lixo e entulho”, relatou o delegado.

Além da estrutura, os agentes constataram ausência de alimentação adequada, acúmulo de resíduos e presença de objetos cortantes, que representavam riscos à integridade física dos animais.

Aves silvestres também estavam no imóvel

Entre os animais encontrados estavam dois canários-da-terra, espécie de ave silvestre. Os agentes também localizaram uma galinha chocando quatro ovos.

Segundo informações obtidas durante a fiscalização, dois desses ovos teriam sido comprados em Minas Gerais e seriam provenientes do cruzamento de aves do tipo índio.

Responsável pelo imóvel responderá por suspeita de crimes ambientais

Diante das irregularidades, os agentes registraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o responsável pelo imóvel, de 61 anos.

O procedimento envolve suspeitas de maus-tratos a animais, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e manutenção de aves silvestres em cativeiro sem autorização, prevista no artigo 29 da mesma legislação.

O homem assinou um termo de compromisso para comparecer à Justiça quando solicitado.

Todas as aves foram apreendidas pelos órgãos municipais e serão encaminhadas aos setores competentes para receber a destinação adequada.