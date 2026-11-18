A Polícia Militar apreendeu mais de 53 kg de maconha, nesta quarta-feira (18), dentro de uma transportadora em Cachoeiro de Itapemirim. Ao todo, foram encontrados 67 tabletes da droga durante uma operação realizada por equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM).

A operação contou com a participação da equipe K9 e da cadela farejadora Kyara, que teve papel fundamental na localização dos entorpecentes.

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De acordo com a PM, a apreensão é considerada uma das mais expressivas registradas neste ano na área de atuação do batalhão. A ação foi resultado de levantamentos de informações e diligências realizadas pelas equipes.

Segundo o comando do 9º BPM, a apreensão representa um prejuízo financeiro para a estrutura criminosa responsável pelos entorpecentes, além de impedir que a droga seja distribuída e comercializada na região.

O batalhão destacou que as ações de combate ao tráfico envolvem tanto operações de patrulhamento quanto trabalhos de inteligência para localizar grandes quantidades de drogas.

“Nossa atuação é permanente e acontece em todas as frentes. Combatemos diariamente o tráfico nas ruas, com a prisão de traficantes e apreensões de pequenas quantidades, mas também direcionamos nossos esforços de inteligência e nossa capacidade operacional para atingir grandes carregamentos, buscando enfraquecer financeiramente as organizações criminosas e desarticular suas estruturas de distribuição. Nosso objetivo é combater o crime em todos os seus níveis, com presença, inteligência e ação firme no terreno”, destacou o comando do batalhão.

A Polícia Militar informou que continuará intensificando as ações de inteligência e as operações da Força Tática para combater tanto a comercialização de entorpecentes nos bairros quanto o abastecimento de organizações criminosas.

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