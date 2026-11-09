Polícia procura homem suspeito de matar jovem por disputa ligada ao tráfico no ES
Investigado teria cometido o crime por suspeitar que a vítima pretendia atuar no tráfico de drogas. Polícia Civil pede ajuda da população para localizá-lo.
Uma possível disputa por espaço no tráfico de drogas é investigada como motivação para o assassinato de um jovem de 26 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em 15 de fevereiro deste ano, e a Polícia Civil procura um homem de 22 anos, suspeito de envolvimento no homicídio. A Justiça já expediu um mandado de prisão preventiva contra o investigado.
A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu. Segundo as investigações, o homicídio teria ocorrido porque o suspeito acreditava que o jovem pretendia começar a comercializar entorpecentes em uma região onde ele já atuaria.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após o assassinato, o investigado deixou a localidade e não foi mais encontrado pelas autoridades. Desde então, equipes policiais trabalham para identificar seu paradeiro e cumprir a ordem judicial.
As buscas são conduzidas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Polícia pede ajuda da população
A Polícia Civil reforça que informações sobre a localização do investigado podem contribuir para o avanço das diligências e o cumprimento do mandado de prisão.
Quem souber de alguma informação pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181, que recebe relatos de forma anônima.
As denúncias também podem ser encaminhadas pelo site Disque-Denúncia 181.
A corporação destaca que a identidade de quem fornecer informações será preservada.
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