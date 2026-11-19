Dois homens suspeitos de furtar aproximadamente 600 quilos de pimenta conseguiram escapar de uma operação policial na manhã desta quinta-feira (19), em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Apesar da fuga, as equipes das polícias Civil e Militar localizaram toda a carga e a devolveram ao proprietário.

A ação ocorreu por volta das 7h, na região do Córrego Padre Francisco. Os investigadores chegaram ao local após um trabalho de inteligência que identificou e monitorou suspeitos de envolvimento nos furtos.

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De acordo com a Polícia Civil, a dupla teria cometido os crimes em duas ocasiões, nos dias 5 e 16 de novembro. Ao todo, aproximadamente 600 quilos de pimenta foram levados.

Suspeitos fugiram por área de mata

Durante a operação, os dois investigados perceberam a movimentação policial e fugiram por uma área de mata.

Na fuga, deixaram para trás pertences que foram recolhidos pelas equipes. O material será submetido à perícia e poderá ajudar na identificação dos envolvidos.

A Polícia Civil não informou quais objetos foram abandonados.

A operação reuniu agentes da Delegacia de Polícia de Vila Valério, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e militares da 18ª Companhia da Polícia Militar.

Toda a carga de pimenta foi recuperada

Mesmo sem conseguir prender os suspeitos, os policiais encontraram os aproximadamente 600 quilos de pimenta em um ponto próximo ao local da operação.

Toda a carga foi recuperada e posteriormente devolvida ao legítimo proprietário.

Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Vila Valério, as investigações apontam que os furtos ocorreram em duas datas diferentes.

“As investigações apontaram que dois indivíduos teriam praticado o crime em duas ocasiões distintas, nos dias 5 e 16 de novembro, subtraindo, ao todo, aproximadamente 600 quilos de pimenta”, explicou.

Polícia continua investigação

A Polícia Civil investiga o caso como possível crime de furto qualificado. As diligências continuam para identificar formalmente, localizar e responsabilizar os envolvidos.

O delegado destacou que a integração entre as forças de segurança e o trabalho de inteligência são fundamentais para combater crimes contra o patrimônio no município.

Até a divulgação das informações, os dois suspeitos não haviam sido presos.