Polícia recupera 600 kg de pimenta furtados no ES
Ação conjunta das polícias Civil e Militar recuperou toda a carga furtada em Vila Valério. Dois suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata.
Dois homens suspeitos de furtar aproximadamente 600 quilos de pimenta conseguiram escapar de uma operação policial na manhã desta quinta-feira (19), em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Apesar da fuga, as equipes das polícias Civil e Militar localizaram toda a carga e a devolveram ao proprietário.
A ação ocorreu por volta das 7h, na região do Córrego Padre Francisco. Os investigadores chegaram ao local após um trabalho de inteligência que identificou e monitorou suspeitos de envolvimento nos furtos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a Polícia Civil, a dupla teria cometido os crimes em duas ocasiões, nos dias 5 e 16 de novembro. Ao todo, aproximadamente 600 quilos de pimenta foram levados.
Suspeitos fugiram por área de mata
Durante a operação, os dois investigados perceberam a movimentação policial e fugiram por uma área de mata.
Na fuga, deixaram para trás pertences que foram recolhidos pelas equipes. O material será submetido à perícia e poderá ajudar na identificação dos envolvidos.
A Polícia Civil não informou quais objetos foram abandonados.
A operação reuniu agentes da Delegacia de Polícia de Vila Valério, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e militares da 18ª Companhia da Polícia Militar.
Toda a carga de pimenta foi recuperada
Mesmo sem conseguir prender os suspeitos, os policiais encontraram os aproximadamente 600 quilos de pimenta em um ponto próximo ao local da operação.
Toda a carga foi recuperada e posteriormente devolvida ao legítimo proprietário.
Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Vila Valério, as investigações apontam que os furtos ocorreram em duas datas diferentes.
“As investigações apontaram que dois indivíduos teriam praticado o crime em duas ocasiões distintas, nos dias 5 e 16 de novembro, subtraindo, ao todo, aproximadamente 600 quilos de pimenta”, explicou.
Polícia continua investigação
A Polícia Civil investiga o caso como possível crime de furto qualificado. As diligências continuam para identificar formalmente, localizar e responsabilizar os envolvidos.
O delegado destacou que a integração entre as forças de segurança e o trabalho de inteligência são fundamentais para combater crimes contra o patrimônio no município.
Até a divulgação das informações, os dois suspeitos não haviam sido presos.
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