Precisa de remédio hoje? Veja quais farmácias abrem neste domingo em Cachoeiro
Cinco farmácias estarão de plantão em diferentes bairros de Cachoeiro de Itapemirim. Confira onde encontrar atendimento e até que horas os estabelecimentos funcionam.
Quem precisar comprar medicamentos em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (8) poderá contar com cinco farmácias de plantão distribuídas por diferentes regiões da cidade. A escala foi divulgada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
Os estabelecimentos estão localizados nos bairros Guandu, Gilberto Machado, Alto Novo Parque, Baiminas e São Francisco de Assis. Os horários de funcionamento variam conforme a localização de cada farmácia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No Centro e no Guandu, o atendimento é obrigatório das 7h às 22h. Já nas drogarias situadas nos demais bairros, o funcionamento obrigatório é das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.
Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro
1. Drogaria Melhor Preço Beira Rio
- Endereço: Avenida Beira Rio, 229, bairro Guandu.
- Referência: ao lado do Teatro Rubem Braga.
- Telefone: (28) 3521-7905.
2. Farmácia Indiana
- Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 98, bairro Gilberto Machado.
- Referência: em frente à Rodoviária.
3. Drogaria Novo Parque
- Endereço: Rua José Rosa Machado, 139, Alto Novo Parque.
- Referência: próximo ao supermercado Polonini.
- Telefone: (28) 3522-6644.
4. Drogaria Baiminas
- Endereço: Rua Amâncio Silva, 249, bairro Baiminas.
- Referência: na subida do Paulo Pereira Gomes.
- Telefone: (28) 3526-7677.
5. Farmácia Trevo
- Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 337, bairro São Francisco de Assis.
- Referência: ao lado da Casa das Panelas.
- Telefones: (28) 3522-1002 e (28) 99932-1002.
Horários de funcionamento
A escala da Vigilância Sanitária estabelece os seguintes horários:
- Centro e Guandu: das 7h às 22h, com funcionamento obrigatório.
- Demais bairros: das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, a população pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (28) 3199-1631.
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