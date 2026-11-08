Precisa de remédio hoje? Veja quais farmácias abrem neste domingo em Cachoeiro

Quem precisar comprar medicamentos em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (8) poderá contar com cinco farmácias de plantão distribuídas por diferentes regiões da cidade. A escala foi divulgada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Os estabelecimentos estão localizados nos bairros Guandu, Gilberto Machado, Alto Novo Parque, Baiminas e São Francisco de Assis. Os horários de funcionamento variam conforme a localização de cada farmácia.

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No Centro e no Guandu, o atendimento é obrigatório das 7h às 22h. Já nas drogarias situadas nos demais bairros, o funcionamento obrigatório é das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.

Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro

1. Drogaria Melhor Preço Beira Rio

Endereço: Avenida Beira Rio, 229, bairro Guandu.

Referência: ao lado do Teatro Rubem Braga.

Telefone: (28) 3521-7905.

2. Farmácia Indiana

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 98, bairro Gilberto Machado.

Referência: em frente à Rodoviária.

3. Drogaria Novo Parque

Endereço: Rua José Rosa Machado, 139, Alto Novo Parque.

Referência: próximo ao supermercado Polonini.

Telefone: (28) 3522-6644.

4. Drogaria Baiminas

Endereço: Rua Amâncio Silva, 249, bairro Baiminas.

Referência: na subida do Paulo Pereira Gomes.

Telefone: (28) 3526-7677.

5. Farmácia Trevo

Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 337, bairro São Francisco de Assis.

Referência: ao lado da Casa das Panelas.

Telefones: (28) 3522-1002 e (28) 99932-1002.

Horários de funcionamento

A escala da Vigilância Sanitária estabelece os seguintes horários:

Centro e Guandu: das 7h às 22h, com funcionamento obrigatório.

Demais bairros: das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, a população pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (28) 3199-1631.