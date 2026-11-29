Precisando de remédios? Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo
Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.
Neste domingo (29), há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.
A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
Confira a lista
1 – DROGARIA CACHOEIRO
End: Pça Visconde Matozinhos, 17 – Guandú, em frente ao Posto Nogueira
Tel.: 3521-5533
2 –FARMÁCIA PAGUE MENOS
End: Av. Fco Lacerda de Aguiar, 72 – Gilberto Machado, ao lado da Padaria Top
Tel.: 3522-8299
3 – DROGARIA OPÇÃO
End: Av. Jones Santos Neves, 77 – Santo Antônio, ao lado do Sup. Perim de cima
Tel.: 3521-0401
4 – DROGARIA COSTA
End: Rua Cariri, 07 – Aquidaban, em frente à Praça Elísio Imperial
Tel.: 3511-6787
5 – DROGARIA UNIÃO FARMA
End: Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 2164 – Alvaro Tavares, em frente a subida do bairro Alto União, próximo ao Posto Nazarão
Tel.: (28)99940-4198
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