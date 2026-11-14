Prêmio Equilibrista celebra 40 anos do IBEF-ES com homenagem a empresários

Quatro décadas de história, formação de lideranças e contribuição para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo serão celebradas em uma noite de homenagens a empresários e executivos. No dia 25 de novembro, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) realiza a 32ª edição do Prêmio Equilibrista, em Vitória, marcando também os 40 anos de atuação da entidade.

A cerimônia está prevista para as 19h45, no Le Buffet Master, e reunirá representantes do empresariado, executivos e lideranças capixabas. Neste ano, cinco empresários e profissionais serão homenageados nas principais categorias da premiação, considerada a mais alta honraria concedida pelo Instituto.

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O Prêmio Equilibrista reconhece profissionais e organizações que se destacam pela liderança, capacidade de gestão, governança e contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado. São cinco categorias: Equilibrista, Destaque Empresarial, CFO do Ano, IBEFiano de Sucesso e Orgulho de Ser IBEF-ES.

Durante a solenidade, também serão entregues a Comenda Sebastião Salgado para o Desenvolvimento Sustentável e a Comenda Ordem do Desenvolvimento do Espírito Santo, além de outros reconhecimentos institucionais.

IBEF-ES completa 40 anos com 476 associados

Fundado em 4 de novembro de 1986, o IBEF-ES chega aos 40 anos com 476 associados, considerando os integrantes do próprio Instituto, do IBEF Academy e do CFO Connection. A entidade também conta com quase 120 voluntários que atuam em conselhos, diretorias, comitês e programas.

Ao longo de 2026, foram realizados 63 encontros e iniciativas, entre eles o Encontro IBEF-ES, o Fórum IBEF Academy, o IBEF Innovation, o CEO Meeting e o Torneio de Golfe.

A produção de conhecimento também ganhou espaço. O podcast do Instituto publicou 14 episódios no ano, incluindo uma série especial sobre as quatro décadas da entidade. Os conteúdos abordaram temas como juros, inteligência artificial, geopolítica e liderança.

Outro destaque foi a produção de mais de 800 artigos e resenhas pelos associados, além de 71 notas e cartas sobre a conjuntura econômica elaboradas pelo economista-chefe do Instituto.

Para o presidente executivo do IBEF-ES, Alecsandro Casassi, a marca de 40 anos demonstra a relevância da instituição no ambiente empresarial capixaba.

“Chegar aos 40 anos com a base de associados crescendo e uma agenda de conteúdo tão intensa mostra que o IBEF-ES continua relevante para quem toma decisões nas empresas capixabas. O Prêmio Equilibrista é o momento de agradecer a quem construiu essa história e de reconhecer quem está transformando o Espírito Santo hoje”, afirma.

Livro e novos projetos marcam as comemorações

A programação comemorativa também terá o lançamento do livro IBEF-ES 40 anos – Pensar o presente, inspirar o futuro. A publicação resgata a trajetória da instituição e apresenta reflexões sobre sua contribuição para o mercado capixaba e os desafios das próximas décadas.

Entre os avanços de 2026 estão a conclusão da primeira turma de mentoria individual do CFO Connection, com oito CFOs como mentores, e a ampliação do IBEF Academy, que chegou a 73 membros e promoveu 23 encontros.

O IBEF Agro também ampliou suas atividades, com visitas técnicas e um curso sobre sucessão e governança no agronegócio. Já o IBEF Social manteve iniciativas de apoio a instituições, como o Asilo dos Idosos de Vitória.

Outro marco foi a conclusão do Planejamento Estratégico 2026-2035, desenvolvido pela Muda365, associada à Fundação Dom Cabral, para orientar os próximos passos da entidade.

As comemorações começaram oficialmente em 4 de novembro, aniversário do Instituto, quando a Assembleia Legislativa do Espírito Santo concedeu ao IBEF-ES a Ordem do Mérito Domingos Martins, no grau Comendador, a mais alta honraria da Casa. Conselheiros e diretores também receberam homenagens durante a sessão solene.

A entrega do Prêmio Equilibrista encerra o calendário comemorativo dos 40 anos, reunindo representantes do setor empresarial para reconhecer profissionais que ajudam a impulsionar a economia e o desenvolvimento do Espírito Santo.