Presa na Rússia desde julho de 2025, a jogadora brasileira de futebol de areia Letícia Villar Pais, conhecida como Lelê Villar, pediu ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para retornar ao Brasil. Em uma carta que ganhou repercussão nacional nesta sexta-feira (27), a atleta relata condições degradantes de encarceramento e solicita a intervenção das autoridades brasileiras.

A jogadora, de 33 anos, nasceu em Minas Gerais e mudou-se ainda na infância para o Espírito Santo. Letícia construiu parte da carreira esportiva nas areias da Praia de Camburi, em Vitória, representou a Seleção Brasileira e disputou competições internacionais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Por que Letícia Villar está presa na Rússia?

As autoridades russas prenderam a brasileira em 23 de julho de 2025, quando ela cruzava a fronteira entre a Estônia e a Rússia. Na ocasião, os agentes encontraram 6,13 gramas de haxixe em sua bagagem. A atleta viajava para atuar pelo Lokomotiv, de São Petersburgo.

Segundo a agência estatal russa de notícias TASS, a Justiça do país condenou Letícia a cinco anos e dois meses de prisão por contrabando e posse ilegal de entorpecentes sem finalidade de comercialização. A defesa afirma que a jogadora utilizava canabinoides para fins medicinais, mediante prescrição médica.

Desde agosto de 2026, a brasileira cumpre pena em uma colônia penal feminina na República da Mordóvia, na Rússia.

Atleta denuncia condições de encarceramento

Na carta encaminhada a Lula, Letícia relata jornadas exaustivas de trabalho, episódios de racismo e homofobia, ameaças físicas e dificuldades para manter contato com familiares. A jogadora também manifesta preocupação com a chegada do inverno russo.

A atleta pede apoio do governo brasileiro para conseguir a transferência e cumprir o restante da pena no Brasil. As autoridades penitenciárias russas não tiveram uma manifestação pública localizada sobre as denúncias apresentadas pela jogadora.

O que diz o Itamaraty?

Em nota encaminhada à CNN Brasil, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio da Embaixada do Brasil em Moscou. O órgão afirma que presta assistência consular à jogadora e aos familiares, além de atuar junto às autoridades russas em favor dos pedidos da defesa.

O Brasil dispõe de um mecanismo de transferência de pessoas condenadas no exterior. O procedimento, entretanto, depende do cumprimento de requisitos legais e da concordância dos países envolvidos. Até este sábado (28), não havia confirmação pública sobre a autorização para a transferência de Letícia.

Trajetória no futebol de areia

Antes da prisão, Letícia Villar acumulou participações em competições nacionais e internacionais. Em 2017, a atleta figurou entre as três finalistas do prêmio de melhor jogadora do mundo de futebol de areia.

A brasileira também participou da conquista do primeiro título da Seleção Brasileira feminina na modalidade, em 2021, e disputou campeonatos em países como Itália e Portugal.

Leia também: Carga milionária de cigarros contrabandeados é apreendida no Espírito Santo

