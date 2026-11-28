Uma operação conjunta apreendeu seis milhões de unidades de cigarros contrabandeados do Paraguai e prendeu três homens em flagrante na tarde desta sexta-feira (27), em Vila Velha, no Espírito Santo. A ação provocou um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões.

A Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal conduziram a operação, com a participação do Serviço Reservado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

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As equipes de inteligência identificaram riscos relacionados à entrada de cigarros ilegais no mercado da Grande Vitória. Com base nas informações, os agentes operacionais definiram uma estratégia de vigilância, acompanhamento e abordagem dos suspeitos.

Durante a ação, as autoridades apreenderam três veículos: um caminhão-baú, uma van de carga e um automóvel de passeio. A operação também impediu que os seis milhões de cigarros chegassem ao mercado da região metropolitana.

Suspeitos podem responder por dois crimes

Os agentes encaminharam os três homens à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, onde formalizaram os procedimentos de polícia judiciária. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa. Em caso de condenação, as penas podem somar oito anos de reclusão, além de multa e cobranças tributárias.

As instituições mantêm ações integradas de inteligência, fiscalização e combate à comercialização de cigarros ilegais. O trabalho busca proteger o mercado legal, reduzir os riscos à saúde pública e garantir o cumprimento da legislação.