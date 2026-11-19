Presidente da Câmara assume Prefeitura de Cachoeiro nesta segunda-feira (23)
A transmissão temporária do cargo será realizada pelo prefeito Ferraço em uma cerimônia marcada para as 10h, no Centro de Manutenção Urbana (CMU).
O presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Alexandre Maitan, assumirá interinamente o comando do Poder Executivo municipal a partir desta segunda-feira (23).
A transmissão temporária do cargo será realizada pelo prefeito Ferraço em uma cerimônia marcada para as 10h, no Centro de Manutenção Urbana (CMU).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O presidente da Câmara Municipal assume a prefeitura quando há impedimento ou vacância simultânea dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Ele ocupa a chefia do Poder Executivo de forma interina para evitar que a administração do município fique sem comando.
No caso de Cachoeiro, houve a necessidade pelo fato de que o vice-prefeito Júnior Corrêa está de férias e Ferraço estará ausente para realizar exames de rotina na área da saúde.
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