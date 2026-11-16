PRF recupera 400 kg de carne saqueada após caminhão tombar em Rio Novo do Sul

Um carro carregado com aproximadamente 400 quilos de carne bovina chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ocorrência de saque de carga na BR-101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A apreensão aconteceu na noite de domingo (15), após o tombamento de um caminhão no km 394 da rodovia.

Segundo a PRF, o caminhão Volvo/FH 460 transportava a mercadoria quando tombou na pista. Por volta das 18h, policiais da unidade de Safra foram acionados e encontraram pessoas reunidas ao redor do veículo.

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Diante da movimentação, a equipe solicitou reforço da Polícia Militar. Quatro guarnições da PM e uma equipe da PRF de Guarapari participaram da ocorrência. Apesar da dispersão inicial, outras pessoas voltaram a se aproximar do caminhão.

A transferência da carga para outro veículo não ocorreu naquele momento, pois o transporte responsável pelo transbordo estava previsto para chegar apenas no dia seguinte.

PRF encontra carne saqueada dentro de carro

Durante o atendimento, os policiais perceberam que pessoas retiravam parte da mercadoria pela parte superior do baú do caminhão, em um ponto sem visibilidade direta das equipes.

Ao verificar as proximidades, os agentes identificaram um Hyundai Tucson prata em atitude suspeita. Na vistoria, encontraram seis grandes peças de carne bovina, que somavam aproximadamente 400 quilos.

Questionado pelos policiais, o motorista afirmou que transportava a mercadoria a pedido de outras pessoas, mas não soube identificá-las.

A PRF encaminhou o homem, o automóvel e a carne recuperada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim para os procedimentos legais.