A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas com sinais de identificação alterados na tarde de quinta-feira (19), na BR-101, no município da Serra, na Grande Vitória. As duas ocorrências foram registradas em um intervalo inferior a duas horas.

De acordo com a PRF, os veículos apresentavam alterações nos sinais de identificação, situação que motivou a atuação dos policiais rodoviários federais.

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As recuperações fazem parte das ações de fiscalização realizadas pela corporação nas rodovias federais. Segundo a PRF, o trabalho busca combater práticas criminosas e contribuir para a segurança de quem utiliza essas vias.

Não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou detalhes das circunstâncias em que as motocicletas foram encontradas.

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