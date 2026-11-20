PRF recupera duas motocicletas com sinais de identificação adulterados na BR-101, no ES
Veículos foram recuperados em um intervalo inferior a duas horas durante ações da Polícia Rodoviária Federal, na Serra.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas com sinais de identificação alterados na tarde de quinta-feira (19), na BR-101, no município da Serra, na Grande Vitória. As duas ocorrências foram registradas em um intervalo inferior a duas horas.
De acordo com a PRF, os veículos apresentavam alterações nos sinais de identificação, situação que motivou a atuação dos policiais rodoviários federais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As recuperações fazem parte das ações de fiscalização realizadas pela corporação nas rodovias federais. Segundo a PRF, o trabalho busca combater práticas criminosas e contribuir para a segurança de quem utiliza essas vias.
Não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou detalhes das circunstâncias em que as motocicletas foram encontradas.
Leia também: VÍDEO | Guarda Municipal apreende drogas perto de escola em Cachoeiro
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726