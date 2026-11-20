A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu, na última quinta-feira (19), 32 pinos de substância análoga à cocaína e cinco pedras de substância análoga ao crack durante um patrulhamento preventivo no bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a GCM, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram um grupo de indivíduos. Ao perceberem a presença das equipes, eles fugiram.

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Diante da situação, os guardas realizaram buscas nas imediações e localizaram 32 pinos de substância análoga à cocaína, que totalizaram 45 gramas, além de cinco pedras de substância análoga ao crack, com aproximadamente 2,8 gramas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) para as providências cabíveis.

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