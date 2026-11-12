Procurando emprego? Anchieta tem vagas para diferentes níveis de escolaridade

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, divulgou 11 vagas de emprego para esta quinta-feira (12). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com opções para profissionais com e sem experiência.

Entre as funções disponíveis estão vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, gerente, bombeiro e técnico instalador e reparador de fibra óptica.

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O setor de comércio concentra parte das oportunidades, com três vagas para vendedora, distribuídas em duas ofertas, além de uma vaga para vendedor óptico.

Para quem busca uma oportunidade sem experiência registrada em carteira de trabalho, o painel apresenta vagas para auxiliar administrativo e vendedor óptico.

A função de técnico instalador e reparador de fibra óptica exige experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Já a oportunidade para gerente exige experiência profissional e ensino superior em andamento. O painel também apresenta uma vaga para encarregado da área florestal.

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