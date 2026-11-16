Procurando emprego? Cachoeiro recebe feira de oportunidades nesta terça-feira

Quem procura uma oportunidade de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim terá a chance de participar de uma feira de empregos nesta terça-feira (17). O evento Emprega Transporte, promovido pelo SEST SENAT, acontece das 8h às 17h, na Linha Vermelha, na antiga Estação Ferroviária, e reunirá empresas e recrutadores de diferentes setores.

A iniciativa busca aproximar profissionais que estão à procura de emprego das empresas que oferecem oportunidades na região. Durante a programação, os participantes poderão cadastrar currículos, conversar diretamente com recrutadores e participar de entrevistas no próprio local.

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Além das oportunidades de contratação, a feira oferecerá orientação profissional e informações sobre capacitação, com o objetivo de ajudar os candidatos a se prepararem para o mercado de trabalho.

A programação contempla diferentes áreas de atuação, permitindo que trabalhadores com experiências e perfis profissionais variados conheçam possibilidades de emprego.

O evento também pretende facilitar o contato entre empresas e candidatos, reunindo serviços de recrutamento e orientação em um único espaço.

Os interessados podem buscar mais informações pelo telefone e WhatsApp 0800 700 9393, disponibilizado pela unidade do SEST SENAT.

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