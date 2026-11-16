Procurando emprego? Cachoeiro recebe feira de oportunidades nesta terça-feira
Feira Emprega Transporte acontece das 8h às 17h, na Linha Vermelha, e reúne empresas, recrutadores, entrevistas presenciais e orientação profissional.
Quem procura uma oportunidade de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim terá a chance de participar de uma feira de empregos nesta terça-feira (17). O evento Emprega Transporte, promovido pelo SEST SENAT, acontece das 8h às 17h, na Linha Vermelha, na antiga Estação Ferroviária, e reunirá empresas e recrutadores de diferentes setores.
A iniciativa busca aproximar profissionais que estão à procura de emprego das empresas que oferecem oportunidades na região. Durante a programação, os participantes poderão cadastrar currículos, conversar diretamente com recrutadores e participar de entrevistas no próprio local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além das oportunidades de contratação, a feira oferecerá orientação profissional e informações sobre capacitação, com o objetivo de ajudar os candidatos a se prepararem para o mercado de trabalho.
A programação contempla diferentes áreas de atuação, permitindo que trabalhadores com experiências e perfis profissionais variados conheçam possibilidades de emprego.
O evento também pretende facilitar o contato entre empresas e candidatos, reunindo serviços de recrutamento e orientação em um único espaço.
Os interessados podem buscar mais informações pelo telefone e WhatsApp 0800 700 9393, disponibilizado pela unidade do SEST SENAT.
Leia também: Anchieta anuncia seleção com vagas para níveis médio, técnico e superior
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726