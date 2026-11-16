Oportunidades

Procurando emprego? Cachoeiro recebe feira de oportunidades nesta terça-feira

Feira Emprega Transporte acontece das 8h às 17h, na Linha Vermelha, e reúne empresas, recrutadores, entrevistas presenciais e orientação profissional.

Sine Cachoeiro emprego
Foto: Freepik

Quem procura uma oportunidade de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim terá a chance de participar de uma feira de empregos nesta terça-feira (17). O evento Emprega Transporte, promovido pelo SEST SENAT, acontece das 8h às 17h, na Linha Vermelha, na antiga Estação Ferroviária, e reunirá empresas e recrutadores de diferentes setores.

A iniciativa busca aproximar profissionais que estão à procura de emprego das empresas que oferecem oportunidades na região. Durante a programação, os participantes poderão cadastrar currículos, conversar diretamente com recrutadores e participar de entrevistas no próprio local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Além das oportunidades de contratação, a feira oferecerá orientação profissional e informações sobre capacitação, com o objetivo de ajudar os candidatos a se prepararem para o mercado de trabalho.

A programação contempla diferentes áreas de atuação, permitindo que trabalhadores com experiências e perfis profissionais variados conheçam possibilidades de emprego.

O evento também pretende facilitar o contato entre empresas e candidatos, reunindo serviços de recrutamento e orientação em um único espaço.

Os interessados podem buscar mais informações pelo telefone e WhatsApp 0800 700 9393, disponibilizado pela unidade do SEST SENAT.

Leia também: Anchieta anuncia seleção com vagas para níveis médio, técnico e superior

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes