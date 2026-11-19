Produtores rurais de Alegre foram contemplados com R$ 5 mil cada durante a 4ª edição do Prêmio Alegre Ambiental 2026, realizada nesta quarta-feira (18), no Centro de Inovação do município.

Ao todo, 10 agricultores receberam a premiação em reconhecimento às iniciativas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável no campo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A solenidade foi promovida pela Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Municipal Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) e do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA).

Os produtores foram reconhecidos por ações de conservação do solo e da água, recuperação de nascentes, proteção dos recursos hídricos e restauração de ecossistemas. As práticas também contribuem para fortalecer a atividade rural e preservar os recursos naturais do município.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa busca incentivar práticas sustentáveis no meio rural, ampliar a segurança hídrica e fortalecer a produção agrícola diante dos desafios das mudanças climáticas.