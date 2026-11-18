Polvinhos de crochê, artesanato produzido por internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), ganharam um significado especial nesta terça-feira (17). Cerca de 40 amigurumis terapêuticos foram entregues aos recém-nascidos que estão em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra.

As peças são confeccionadas no Ateliê Mãos Livres e contam com o trabalho voluntário da artesã Rogéria de Aguiar Alvim, que ensina a técnica do crochê às internas. Este é o segundo ano consecutivo que a entrega dos polvinhos é realizada na unidade hospitalar.

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Rogéria explica que as peças seguem características específicas para o uso neonatal: são confeccionadas com fios e enchimentos antialérgicos, possuem tentáculos de até 22 centímetros e cabeça com aproximadamente 10 centímetros. Até os olhos são bordados para evitar a utilização de componentes que possam oferecer riscos aos bebês. Os materiais também permitem a esterilização em autoclave.

“Os polvinhos de crochê são terapêuticos porque seus tentáculos remetem ao contato com o cordão umbilical e ajuda a proporcionar uma sensação de familiaridade aos bebês de que ainda estão no útero da mãe. É uma doação que leva carinho e acolhimento aos recém-nascidos e suas famílias”, explica Rogéria de Aguiar Alvim.

Para a diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica, Patrícia Castro, o trabalho artesanal realizado pelas internas do Ateliê Mãos Livres tem uma finalidade social.

“Todas as peças confeccionadas no ateliê não podem ser vendidas e são doadas a entidades sociais. Nas oficinas elas aprendem a planejar, a exercitar essa habilidade, a desenvolver senso de equipe e, sobretudo, o de proporcionar momentos de aconchego e carinho. Esse sentimento não é apenas de quem recebe a doação, mas entendemos como uma troca de sensações positivas. É um exercício diário de solidariedade”, disse Patrícia Castro.

A secretária de Atenção à Saúde, Carolina Sanches, acredita que essas ações demonstram um gesto de carinho em um momento que, muitas vezes, é de fragilidade para as famílias.

“Essa iniciativa representa um gesto de carinho que faz a diferença em um momento tão delicado para os bebês e suas famílias. Além de contribuir para o acolhimento e o bem-estar dos recém-nascidos internados na UTI Neonatal, a ação reforça a importância de um cuidado em saúde cada vez mais humanizado, que considera não apenas o tratamento, mas também o afeto e a atenção às necessidades de cada paciente”.

Entrega ao HIMABA

O Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL) também realizou a entrega de 30 polvinhos terapêuticos aos recém-nascidos atendidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha, nesta terça-feira (17). A ação celebra o mês de Conscientização sobre Prematuridade.

Além dos polvos de crochê, 11 bonecos em tecido também foram entregues aos bebês. Os artesanatos são confeccionados por internas do Ateliê Liberta. Desde 2023, cerca de 300 polvos terapêuticos foram doados aos pacientes do HIMABA.