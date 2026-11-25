Quarta-feira terá temperaturas elevadas e chuva em regiões do Espírito Santo
A previsão do tempo indica pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e a noite em parte do território capixaba.
O Espírito Santo terá uma quarta-feira (25) de temperaturas elevadas e aumento da nebulosidade. A previsão do tempo indica pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e a noite em parte do território capixaba.
As regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e o litoral Nordeste concentram as possibilidades de chuva. Já o Noroeste e o extremo Norte do estado não têm previsão de precipitações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No Sul do Espírito Santo, o sol aparece ao longo do dia, mas a cobertura de nuvens aumenta. Os termômetros podem alcançar 34 °C nas áreas menos elevadas.
A Grande Vitória também terá sol, calor e possibilidade de chuva no fim do dia. Na capital capixaba, a temperatura máxima chega aos 33 °C.
Confira a previsão do tempo por região do ES
Grande Vitória
Sol e aumento de nuvens, com previsão de chuva entre o fim da tarde e a noite.
– Mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.
Região Sul
Sol e aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuva no fim do dia.
- Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.
- Áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
Região Serrana
Sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite.
- Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.
- Áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.
Região Norte
Sol entre nuvens, sem previsão de chuva.
– Mínima de 18 °C e máxima de 33 °C.
Região Noroeste
Sol entre nuvens, sem expectativa de precipitações.
- Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.
- Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
Região Nordeste
Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no litoral no fim do dia. Nas demais áreas, não há previsão de precipitações.
– Mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.
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