O Espírito Santo terá uma quarta-feira (25) de temperaturas elevadas e aumento da nebulosidade. A previsão do tempo indica pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e a noite em parte do território capixaba.

As regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e o litoral Nordeste concentram as possibilidades de chuva. Já o Noroeste e o extremo Norte do estado não têm previsão de precipitações.

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No Sul do Espírito Santo, o sol aparece ao longo do dia, mas a cobertura de nuvens aumenta. Os termômetros podem alcançar 34 °C nas áreas menos elevadas.

A Grande Vitória também terá sol, calor e possibilidade de chuva no fim do dia. Na capital capixaba, a temperatura máxima chega aos 33 °C.

Confira a previsão do tempo por região do ES

Grande Vitória

Sol e aumento de nuvens, com previsão de chuva entre o fim da tarde e a noite.

– Mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Região Sul

Sol e aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuva no fim do dia.

Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.

Áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Região Serrana

Sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite.

Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Região Norte

Sol entre nuvens, sem previsão de chuva.

– Mínima de 18 °C e máxima de 33 °C.

Região Noroeste

Sol entre nuvens, sem expectativa de precipitações.

Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Região Nordeste

Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no litoral no fim do dia. Nas demais áreas, não há previsão de precipitações.

– Mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

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