Quase 100 vagas de empregos estão disponíveis no Sine Cachoeiro nesta quinta
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade.
Nesta quinta-feira (19), o Sine de Cachoeiro tem 83 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas
- Acabador de pedra
- Agente de portaria
- Ajudante de açougueiro
- Assistente administrativo (PCD)
- Assistente administrativo
- Atendente de lanchonete
- Atendente de loja
- Atendente de lojas e mercados
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de almoxarifado (PCD)
- Auxiliar de contabilidade
- Auxiliar de escrituração fiscal
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de mecânico
- Balconista
- Costureiro(a)
- Cozinheiro geral
- Chefe de cozinha
- Churrasqueiro
- Consultor de vendas
- Faturista
- Instalador e reparador de linhas de comunicação
- Mecânico
- Mecânico de manutenção de máquinas de construção
- Mecânico de veículos automotores a diesel
- Montador soldador
- Motorista de furgão
- Motorista de caminhão
- Motorista de ônibus urbano
- Motorista de perua
- Nutricionista
- Operador de caixa
- Operador de negócios
- Operador de ponte
- Polidor de pedras
- Recepcionista
- Técnico em atendimento e vendas
Leia também: Sine de Anchieta oferece vagas de emprego nesta quarta-feira (18)
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