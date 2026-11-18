Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode conferir as vagas de emprego disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Nesta quarta-feira (18), o órgão divulgou um novo painel com oportunidades para diferentes níveis de qualificação e escolaridade.

Entre as funções disponíveis estão operador de caixa, balconista de farmácia, vendedor, auxiliar de limpeza, gerente e técnico instalador e reparador de fibra óptica. Algumas oportunidades não exigem experiência profissional comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

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Oportunidades para quem não tem experiência

O painel apresenta vagas que não exigem experiência registrada em carteira, como operador de caixa, balconista de farmácia, vendedor interno de perfumaria, repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza e vendedor óptico.

Para essas funções, o requisito de escolaridade informado é o ensino médio completo. Já outras oportunidades exigem experiência profissional e formação específica.

A vaga de técnico instalador e reparador de fibra óptica, por exemplo, exige experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e habilitação na categoria B.

Para o cargo de gerente, é necessário ter experiência profissional e ensino superior em andamento. A função de encarregado da área florestal exige experiência registrada em carteira e ensino médio ou formação técnica em Meio Ambiente.

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