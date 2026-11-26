A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Procon Municipal, realizará, na próxima segunda (30) e terça-feira (1), o Dia D de Negociação de Dívidas – Ação de Combate ao Superendividamento. A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de débitos, promover a educação financeira e auxiliar os consumidores na reorganização do orçamento familiar.

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 16h, na sede do Procon Cachoeiro, localizada na Rua Bernardo Horta, nº 210, no bairro Guandu.

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Participarão da ação oito empresas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banestes, Vivo, BRK Ambiental, EDP, Dacasa Financeira e PicPay. Cada empresa disponibilizará 10 senhas por dia, totalizando até 160 atendimentos ao longo dos dois dias.

A iniciativa ganha importância neste período de encerramento do ano, quando muitas famílias buscam regularizar suas pendências financeiras, equilibrar o orçamento doméstico e iniciar um novo ano com maior tranquilidade.

As negociações serão realizadas diretamente com as empresas participantes, que apresentarão propostas de acordo com as características de cada débito e suas respectivas políticas de negociação.

Para o coordenador executivo do Procon Cachoeiro, Ricardo Fonseca, a ação representa uma oportunidade para os consumidores recuperarem o equilíbrio financeiro.

“Nosso objetivo é proporcionar ao consumidor uma oportunidade concreta de reorganizar sua vida financeira, negociar suas dívidas e recuperar sua tranquilidade. Sabemos que o endividamento afeta não apenas o orçamento, mas também a qualidade de vida das famílias. Por isso, reunimos oito importantes empresas em um mesmo espaço e contamos também com a participação do Núcleo de Superendividamento, que oferecerá orientações financeiras. Queremos que as pessoas aproveitem essa oportunidade para buscar soluções, planejar melhor suas finanças e terminar o ano no azul”, destaca.

Condições de negociação

Cada empresa participante disponibilizará condições específicas para a regularização das pendências:

– Banco do Brasil: negociação de empréstimos pessoais sem garantias reais, cheque especial e cartão de crédito.

– Banestes: negociação de contratos de crédito em geral, respeitadas as restrições estabelecidas pela instituição.

– Caixa Econômica Federal: análise individualizada dos contratos, buscando oferecer as melhores condições de negociação disponíveis.

– Vivo: negociação de contas com, no mínimo, 60 dias de atraso, mediante avaliação individual dos débitos de consumidores pessoa física.

– BRK Ambiental: negociação de todos os tipos de débitos pendentes junto à concessionária, mediante análise individual.

– EDP: negociação conforme as condições e os critérios da campanha vigente da empresa.

– Dacasa Financeira: negociação de contratos em atraso, com descontos de até 70% para pagamentos à vista e de até 50% para pagamentos parcelados.

– PicPay: condições especiais de negociação, conforme as características de cada débito.Os descontos e as possibilidades de parcelamento estarão sujeitos à análise individual e às condições estabelecidas pelas empresas participantes.

Orientação financeira e prevenção ao superendividamento

Além da possibilidade de negociação de dívidas, a ação contará com a participação do Núcleo de Atendimento ao Superendividamento do Procon Cachoeiro, que oferecerá orientações financeiras aos consumidores.

O atendimento buscará auxiliar na organização do orçamento doméstico, na avaliação da capacidade de pagamento e no planejamento das despesas, contribuindo para evitar o agravamento do endividamento.

A proposta é que os consumidores, além de regularizarem suas pendências, tenham acesso a informações que possibilitem uma relação mais consciente e equilibrada com suas finanças.

Como participar

Os interessados deverão comparecer à sede do Procon portando documento de identificação e CPF. Também é recomendado apresentar contratos, boletos, faturas, comprovantes e demais documentos relacionados às dívidas que pretendem negociar.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, respeitando as prioridades previstas em lei e a disponibilidade de senhas. Não haverá reserva ou retirada antecipada de senhas, e as negociações serão realizadas exclusivamente com os titulares das dívidas.

Os acordos serão formalizados em duas vias, garantindo ao consumidor acesso à documentação e maior segurança no acompanhamento dos compromissos assumidos.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a defesa dos direitos dos consumidores, a prevenção ao superendividamento e a promoção de relações de consumo mais equilibradas.

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