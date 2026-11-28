A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (29), o sorteio do concurso 7173 da Quina. A edição especial, denominada Quina Friday, oferece prêmio estimado em R$ 80 milhões. A extração acontece às 11h, pelo horário de Brasília.

Os apostadores poderão acompanhar o sorteio ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube. Além disso, a Caixa também disponibilizará o resultado no portal oficial das loterias após a apuração.

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O último concurso regular da modalidade ocorreu no dia 19 de novembro, quando nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. Desde então, a Caixa suspendeu os sorteios regulares para realizar a edição especial.

Diferentemente dos concursos tradicionais, a Quina Friday não acumula. Caso nenhuma aposta acerte os cinco números, a premiação principal passa para as faixas seguintes, conforme as regras da modalidade.

As apostas encerram às 10h30 deste domingo. Excepcionalmente, o jogo simples custa R$ 2,50.

Números da Quina

Os números da Quina ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Quina

A Caixa divulgará o resultado oficial da Quina 7173 após a realização do sorteio. Desse modo, esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas, a quantidade de apostas vencedoras e os valores da premiação.

Assim, os apostadores também poderão consultar o resultado pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

Após a edição especial, a Quina retoma o calendário regular de sorteios. Assim, segundo o cronograma da Caixa, o concurso 7174 acontece na segunda-feira (30), às 21h. O valor estimado do prêmio será divulgado após a apuração deste domingo.