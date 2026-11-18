O rastreador de uma bicicleta elétrica furtada levou a Polícia Militar a uma residência onde foram encontrados drogas, uma arma de fogo e dinheiro, na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Andorinhas, em Vitória. A ocorrência terminou com a detenção de um homem de 25 anos e uma mulher de 24 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a ação começou por volta das 10h, quando a proprietária de uma bicicleta elétrica procurou os militares e informou que o veículo havia sido furtado na segunda-feira (16). Ela relatou que o sistema de rastreamento indicava a localização da bicicleta em um endereço no bairro Andorinhas.

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Com as informações, uma equipe seguiu até o imóvel para verificar a situação. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um homem parado na entrada da residência. Ao perceber a presença da guarnição, ele tentou fechar a porta rapidamente, mas acabou abordado.

Polícia encontra drogas durante busca por bicicleta

Durante a revista pessoal, os militares encontraram R$ 200 em espécie no bolso da bermuda do suspeito, além de crack.

Como a porta da residência estava aberta, os policiais visualizaram duas bicicletas elétricas na sala, sendo que uma delas apresentava características semelhantes às do veículo furtado. Também havia drogas espalhadas pelo chão.

Ao entrarem no imóvel, os militares encontraram uma mulher que saiu de outro cômodo da casa. Ela também foi abordada.

Pistola e mais de 70 porções de drogas foram apreendidas

Durante as buscas na residência, os policiais localizaram uma pistola calibre .40 carregada com seis munições intactas, além de diferentes tipos de entorpecentes e materiais utilizados para embalar drogas.

Entre os itens apreendidos estavam:

53 unidades de haxixe;

20 pedras de crack;

Um pino de cocaína;

Uma pistola calibre .40 com seis munições;

R$ 100 em espécie, além dos R$ 200 encontrados inicialmente;

Dois aparelhos celulares;

Uma balança de precisão;

Diversos pinos vazios utilizados para embalar drogas.

Homem afirmou ser gerente do tráfico na região

De acordo com a Polícia Militar, ao ser questionado sobre os materiais encontrados, o homem de 25 anos afirmou ser responsável por gerenciar a venda de haxixe e crack na região de Andorinhas.

Sobre a mulher, identificada como sua companheira, ele declarou que ela não tinha envolvimento com as atividades ilícitas.

Apesar da afirmação, os dois foram detidos e encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência foi apresentada.

A bicicleta elétrica com características semelhantes às do veículo furtado também foi apreendida durante a ação. A Polícia Militar não informou se a identificação definitiva do bem já havia sido concluída.