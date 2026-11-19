A jornalista Ana Carolina Raimundi, repórter especial do Fantástico, da TV Globo, revelou que foi diagnosticada com pancreatite e precisou se afastar temporariamente do trabalho e das redes sociais. Em publicação feita na terça-feira, 17 de novembro, ela contou que já está em casa, em recuperação, e compartilhou uma reflexão sobre os limites do corpo após enfrentar o problema de saúde.

“Sumida daqui, e do todo, por motivos de pancreatite. Quando a gente comemora poder voltar a tomar uma sopinha de cenoura, a gente repensa muitas coisas. A força e a fragilidade do corpo, a força e a fragilidade da mente. Os anjos chegam mais perto. O corpo te para sem dó quando necessário. Obedeça. Se cuidem! Agora em casa, ficando boa, comemorei também ovo cozido e carne moída! Até já”, escreveu.

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A jornalista não informou o que provocou a inflamação nem deu detalhes sobre o tratamento realizado. Ao relatar a recuperação, mencionou a volta gradual à alimentação e a satisfação com pequenas conquistas do cotidiano.

Quem é Ana Carolina Raimundi?

Formada em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso (FACHA), no Rio de Janeiro, Ana Carolina Raimundi trabalha na TV Globo desde 2004. Sua entrada na emissora começou com um processo seletivo para estágio realizado no ano anterior.

Durante uma visita à instituição de ensino neste mês de novembro, ela relembrou que disputou uma das cinco vagas oferecidas em uma seleção que reuniu cerca de 5 mil candidatos.

Antes de chegar ao Fantástico, a jornalista construiu parte da carreira na GloboNews, onde trabalhou durante oito anos. Na emissora de notícias, passou por diferentes funções, entre elas produtora, editora, repórter e apresentadora.

A experiência em diferentes áreas do jornalismo também marcou sua trajetória na televisão. Em outubro de 2021, estreou no Fantástico com a série Isso Tem Nome, dedicada a abordar violências cotidianas contra mulheres, como o etarismo e a violência psicológica, conhecida como “gaslighting”.

Ao longo da carreira no programa, participou de entrevistas com artistas internacionais e abordou temas como fertilização in vitro, cuidados paliativos, violência contra mulheres e paralisia do sono.

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