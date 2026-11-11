Resultado da Mega-Sena: 5 apostas do Sul do ES ganham prêmio

Cinco apostas realizadas em cidades do Sul do Espírito Santo acertaram quatro números no concurso 3084 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (10). Assim, cada uma receberá R$ 518,66, totalizando R$ 2.593,30 em prêmios para apostadores da região.

Os bilhetes premiados são de Apiacá, Castelo, Marataízes, Piúma e São José do Calçado. Todos registraram quatro acertos, conhecidos como quadra, e foram feitos com seis dezenas.

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Em Apiacá, a aposta saiu na Casa Lotérica Apiacá. Em Marataízes, o prêmio foi registrado na Century 21 Loterias. Já em Piúma, o bilhete vencedor foi feito na Gol Loteria.

São José do Calçado também teve uma aposta premiada, registrada na Lotérica Esquina da Sorte. Além disso, em Castelo, o registro aparece vinculado ao Internet Banking Caixa.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As seis dezenas sorteadas foram 06, 14, 22, 30, 31 e 37. Contudo, nenhuma aposta acertou todos os números, e o prêmio principal acumulou.

Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões no próximo sorteio

Assim, com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (12), chegou a R$ 20 milhões. O valor acumulado informado para o concurso seguinte é de R$ 16.640.032,07.

Desse modo, para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Mega-Sena também distribui prêmios para quem acerta quatro ou cinco dezenas.